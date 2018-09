Mann mit Auto überollt: Verteidigung legt Revision ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die tödliche Attacke mit einem Auto in Oederan beschäftigt weiter die Justiz. Die Verteidigung habe Revision eingelegt, teilte das Landgericht Chemnitz am Freitag auf dpa-Anfrage mit. "Somit wird der Bundesgerichtshof das Urteil auf Rechtsfehler überprüfen", sagte eine Gerichtssprecherin.

Das Landgericht hatte in der vergangenen Woche einen 33-Jährigen schuldig gesprochen und wegen Totschlags eine Haftstrafe von zehn Jahren verhängt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann aus Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) einen 38-Jährigen getötet hat. Er habe auf einem Feld bei Oederan das Opfer zunächst mit seinem Auto angefahren, dann gewendet und den am Boden liegenden Mann überrollt. Dieser starb noch vor Ort an seinen schweren inneren Verletzungen.

Ausgangspunkt war nach Überzeugung des Gerichts im April 2017 ein Streit über ein illegales Autogeschäft. Der Angeklagte hatte sich aufgrund einer Öffentlichkeitsfahndung wenige Tage nach der Tat gestellt, seitdem aber zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.