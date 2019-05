Lebenslange Haft für 32-Jährigen wegen Mordes an Ex-Freundin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin ist ein 32-Jähriger in Chemnitz schuldig gesprochen worden. Das Landgericht verurteilte den Deutschen am Freitag zu einer lebenslangen Haftstrafe. Die Schwurgerichtskammer sah es nach vier Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der Mann seine langjährige Lebensgefährtin in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 2018 in Chemnitz mit einem Messer im Schlaf getötet hat. Der 32-Jährige hatte die Tat gestanden.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erklärten noch im Gerichtssaal, auf Rechtsmittel zu verzichten.