Chemnitz (dpa/sn) - Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht in den Ereignissen von Chemnitz eine "neue Dimension der Eskalation". "Das Gebot der Stunde ist Besonnenheit und Ruhe", sagte er am Montag in Chemnitz. Man werde Gewalttätern und Chaoten nicht die Straße überlassen, sondern dem Rechtsstaat.

"Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Netz Fehlinformationen, Gerüchte, Spekulationen bis hin zu Lügen die Runde machen", sagte der Minister. Das alles sei nicht dazu angetan, die Bevölkerung zu informieren.

Wöller erinnerte an den schwierigen Auftrag der Polizisten. Die Beamten seien mitunter rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche im Einsatz. Sie würden angefeindet und angegriffen. Andere meinten Polizei spielen zu müssen. All das hinterlasse Spuren.