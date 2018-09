Facebook-Seite von Bewegung Pro Chemnitz gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Facebook-Seite der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz ist gelöscht worden. Wie das Bündnis am Freitag auf der Internetseite bekanntgab, gibt es den Auftritt in dem sozialen Netzwerk nicht mehr. "Achtung! Facebook hat die Seite von Pro-Chemnitz am 27.09.18 gelöscht", heißt es in einem Popup-Fenster der Homepage. Zugleich wird dort bekanntgegeben, es gebe eine neue Facebook-Gruppe. Die Inhalte sind jedoch nicht mehr öffentlich zugänglich.

Pro Chemnitz-Mitbegründer Martin Kohlmann ist einer von zwei Administratoren der geschlossenen Gruppe. Vor einer von der Bewegung organisierten Demonstration vor dem Karl-Marx-Monument rief der Stadtratsabgeordnete auf seinem eigenen Facebook-Account zu einer Teilnahme an der Kundgebung auf. "Natürlich findet unsere Demo wie geplant statt", schrieb er dort.