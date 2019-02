Erneut Geldautomat in Chemnitz gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Unbekannte haben in Chemnitz am Dienstag erneut einen Geldautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten die Täter einen nicht näher bezifferten Bargeldbetrag, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Gas in den Automaten geleitet und zur Explosion gebracht. Eine Zeugin beobachtete den Angaben zufolge, wie zwei Männer vom Tatort flüchteten. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit ähnlichen Straftaten aus der Vergangenheit. Erst am vergangenen Freitag war in Chemnitz ein Geldautomat gesprengt worden.