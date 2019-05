Duo von vier Männern mit Gürteln und Stöcken angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Mit Gürteln und Stöcken haben vier Männer am Donnerstag zwei Menschen in der Chemnitzer Innenstadt angegriffen. Die vier mutmaßlichen Täter hätten die 21- und einen 22-jährigen Männer mehrfach geschlagen und verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei Chemnitz am Freitagmorgen. Eines der Opfer erlitt eine Schnittwunde, die ambulant behandelt werden musste. Die vier Verdächtigen im Alter von 15, 17 und 27 Jahren wurden gestellt, aber zunächst nicht in Gewahrsam genommen. Das Motiv ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.