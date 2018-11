Drogenküche in Chemnitz ausgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Polizei hat in Chemnitz eine Drogenküche ausgehoben. In einer Wohnung stellten die Beamten Gerätschaften und Chemikalien sicher, die zur Herstellung von Crystal Meth dienen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung in der Nacht zu Dienstag zwei als gestohlen gemeldete Fahrräder. Gegen zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren wird nun wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und Diebstahls ermittelt.