Betrunkener nicht zu bändigen: Attacke endet in Gewahrsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Eine Attacke auf mehrere Polizisten hat für einen Betrunkenen in Chemnitz vorübergehend hinter Gittern geendet. Weil sich der 28-Jährige bei seinen Aggressionen gegen Polizisten sowie in einem Krankenhaus nicht einmal von Pfefferspray bändigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei mit.

Der 28-Jährige hatte den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen versucht, vor einem Club in der Innenstadt Menschen zu verletzen. Die von einem Passanten zu Hilfe geholten Beamten hätten den Mann zur Feststellung seiner Personalien festhalten müssen, da er sich nicht hatte beruhigen lassen, hieß es bei der Polizei. Dabei habe er sich energisch gewehrt und um sich getreten. Beim Einsatz des Pfeffersprays löste der 28-Jährige mit einem Griff an die Hand eines Polizisten das Sprühgerät aus und verletzte den 45-jährigen Beamten.

Erst mit Hilfe weiterer Polizisten habe der Mann gebändigt und zur Behandlung der Augenreizung in ein Krankenhaus gebracht werden können. Dort habe der 28-jährige um sich gespuckt und geschlagen, Umstehende beleidigt und versucht, Polizisten zu beißen. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.