Bei Einbruchsserie in Chemnitz werden Fahrräder gestohlen

Chemnitz (dpa/sn) - Bei einer Serie von Kellereinbrüchen sind im Stadtgebiet Chemnitz vor allem Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verschwanden aus einem Mehrfamilienhaus im Zentrum ein schwarzes Mountainbike sowie vier Sommerräder in einem Gesamtwert von etwa 5500 Euro. Im Stadtteil Kaßberg wurden in einem Haus zwei Mountainbikes und zwei Werkzeugkoffer, in einem anderen Keller ein weiteres hochwertiges Rad gestohlen. Der Schaden wurde in beiden Fällen mit etwa 4000 Euro angegeben. Auch in weiteren Kellern wurden Räder oder abgebaute Fahrradteile gestohlen. Die Diebstähle wurden laut Polizei allem am Samstag angezeigt, haben sich aber möglicherweise schon in den Tage zuvor ereignet.