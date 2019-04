Anwalt kritisiert Einstufung von Mord als rechtsextreme Tat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat die Einstufung des Mordes an einem jungen Mann im vorigen Jahr in Aue als rechtsextreme Tat kritisiert. Aus seiner Sicht sei der Fall etwas vorschnell in dieser Intensität eingruppiert worden, sagte der Anklagevertreter Stephan Butzkies am Freitag. "Es gibt keine belastbaren Hinweise auf einen Hintergrund, geschweige denn auf einem rechtsextremistischen Hintergrund", erklärte der Staatsanwalt.

Wegen des Mordes an dem schwulen 27-Jährigen am 17. April 2018 stehen drei deutsche Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren vor Gericht. Laut Butzkies hat die Beweisaufnahme in dem seit 5. Dezember 2018 laufenden Verfahren erbracht, dass es bei zwei Angeklagten Hinweise darauf gibt, dass sie rechtem Gedankengut zuneigt sind. Ein Angeklagter habe ein ausgesprochenes Problem mit Homosexualität.

Die Bundesregierung hatte in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag (Drucksache 19/7379) den Fall als vollendeten Totschlag in der Statistik für Politisch motivierte Kriminalität (PMK) rechts aufgeführt. Darüber hatte "Der Tagesspiegel" aus Berlin Ende Januar berichtet. Die für die statistische Einordnung zuständige Polizeidirektion Chemnitz erklärte, die Einstufung sei wegen des möglichen homophoben Motivs erfolgt. Das Urteil in dem Verfahren soll im Juni gesprochen werden.