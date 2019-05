35-Jähriger nach Verbalattacke auf Passanten festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Ein 35-Jähriger soll in Chemnitz zwei junge Ausländer beschimpft, mit Nazi-Parolen beleidigt, nach ihnen geschlagen und eine Flasche in ihre Richtung geworfen haben. Der Betrunkene wurde vorläufig festgenommen und kam für ein paar Stunden in eine Ausnüchterungszelle, wie die Polizei am Mittwoch zu dem Vorfall am Vortag mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden nun Zeugen befragt, darunter ein 19-Jähriger, der den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten hatte.