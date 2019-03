21-Jähriger nach Angriff in Chemnitz schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Ein 21-Jähriger ist in Chemnitz schwer verletzt worden, nachdem er mit drei Mittätern zwei andere Männer mit einer Glasflasche attackiert hatte. Die zunächst Angegriffenen - ein 34-Jähriger und ein 40-Jähriger - hätten in der Nacht zu Samstag den 21-Jährigen verfolgt und auf ihn eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die drei Mittäter des 21-Jährigen flohen in unbekannte Richtung.