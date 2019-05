14-Jähriger wegen Raub und Körperverletzung angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat Anklage gegen einen 14 Jahre alten Jungen wegen gemeinschaftlichen Raubes und Körperverletzung erhoben. Der Jugendliche sitze bereits seit März wegen mehrerer Delikte in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Nun seien die Ermittlungen wegen zwei weiterer Raubüberfälle abgeschlossen. Der Jugendliche wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem 17-Jährigen, im Februar dieses Jahres einen 25 Jahre alten Mann beraubt und geschlagen zu haben. Zudem soll er einem 33-Jährigen gewaltsam die Geldbörse gestohlen haben. Alle Anklagen sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Jugendschöffengericht in Chemnitz gemeinsam verhandelt werden.