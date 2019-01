Mann schlägt mit Hammer auf Opfer ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Bei einem Streit soll ein alkoholisierter 55-Jähriger in Celle mit einem Hammer auf den Kopf eines 43 Jahre alten Mannes eingeschlagen haben. Das Opfer musste wegen eines lebensgefährlichen Schädelbruchs operiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun gegen ihn wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann machte zunächst keine Angaben zu dem Vorfall, der in der Nacht zum Sonntag passiert war.