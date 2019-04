Direkt aus dem dpa-Newskanal

Calw (dpa) - Alle vier aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw geflohenen Straftäter sind gefasst. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Donnerstag auch die beiden noch flüchtigen Männer an den Bahngleisen zwischen Calw-Ernstmühl und Bad Liebenzell geschnappt. Insgesamt waren am Mittwochabend vier Männer ausgebrochen. Zwei waren schon früher gefasst worden.