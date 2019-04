Automatenknacker machen keine Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Calden (dpa/lhe) - Ohne Beute sind zwei Automatenknacker vor einer Bankfiliale in Nordhessen geflüchtet. Die beiden Täter schafften es nicht, das Bargeld aus dem Geldautomaten in Calden (Landkreis Kassel) zu holen, obwohl sie diesen stark beschädigten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Zeuge hatte am Morgen den zerstörten Vorraum der Bank und zwei Männer in weißen Overalls gesehen. Die Männer seien in einem dunklen Auto weggefahren. Warum sie ohne Geld verschwanden, stand zunächst nicht fest. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Den Schaden am Automaten schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro.