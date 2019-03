Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Sechs Kinder sind in einer Schule in Butzbach durch Reizgas leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klagten die Schüler im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren bei dem Vorfall am Donnerstag über Atemwegsbeschwerden. Sie seien ambulant behandelt worden. Wer den Reizstoff in der Mensa der Schule versprüht hatte, war zunächst unklar.