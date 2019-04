Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Ein Auto hat im Wetteraukreis einen auf der Straße liegenden Mann überrollt und ist davongefahren. Eine Zeugin habe den Vorfall am Samstagabend in Butzbach beobachtet, teilte die Polizei mit. Der 46-jährige Mann kam mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Laut Polizei war er alkoholisiert.