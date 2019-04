Auf Restaurant-Parkplatz mit Waffe gedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Nach einer Bedrohung mit einer Waffe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Butzbach hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Es handele sich um einen 25-Jährigen aus Frankfurt, teilte die Polizei in Friedberg mit. In der Wohnung seiner Bekannten in Friedberg, in der er sich öfters aufhält, fanden die Ermittler bei einer Durchsuchung am Dienstag zwei Schreckschusswaffen und eine Armbrust. Der Mann soll bereits im Februar einen bislang Unbekannten auf dem Parkplatz mit einer scharfen Waffe bedroht haben. Dies hatte ein anonymer Anrufer der Polizei gemeldet. Weitere Erkenntnisse lagen zunächst nicht vor.