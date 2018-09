Von der Autobahn ins Gefängnis: Haftbefehl für 29-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uhyst (dpa/sn) - Nach einer Polizeikontrolle auf dem Pendlerparkplatz Uhyst an der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz ist ein 29-jähriger Autofahrer am Samstag direkt in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war und unter Drogen stand, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte. Bei der Durchsuchung des Kofferraums fanden sie 250 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und zwei Marihuanapflanzen. Der Haftrichter des Amtsgerichtes Bautzen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann aus Polen. Er muss sich unter anderem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.