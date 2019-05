Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/lno) - Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Burg (Kreis Dithmarschen) ermittelt die Polizei. Am Wochenende sei der tote 47-Jährige in einer Wohnung entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Itzehoe. Weitere Details wollte sie zunächst nicht nennen. Sie kündigte aber weitere Informationen im Laufe des Tages an. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.