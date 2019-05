Leichenfund in Burg: 47-Jähriger erstickte an seinem Blut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/lno) - Der 47-Jährige, der nach einer Schlägerei im Kreis Dithmarschen gestorben war, ist an seinem Blut erstickt. Das habe die Obduktion der Rechtsmediziner ergeben, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte. Der Mann war am Samstagabend von seiner Lebensgefährtin tot in seiner Wohnung in Burg entdeckt worden. Die Ermittlungen der Kripo wegen Körperverletzung mit Todesfolge dauern an, hieß es. Ein Haftbefehl gegen den 55 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurde mangels Fluchtgefahr nicht erlassen.