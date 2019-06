Zwei Verletzte bei Streit mit Schlagstöcken und Messern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Mit Messern und Schlagstöcken sind in Burg (Jerichower Land) zwei Gruppen aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend wurden zwei Personen vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Gruppen bereits am Nachmittag aneinander geraten. Am Abend sei der Streit dann eskaliert. Erst die Polizei hätte die Auseinandersetzung beenden können. Worum es dabei ging und wie viele Menschen beteiligt waren, werde noch ermittelt.