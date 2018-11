Prügelei zwischen Freunden: Erst bewusstlos, dann versöhnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Erst bewusstlos geprügelt, dann sofort wieder versöhnt: Eine seltsame Definition von Freundschaft haben zwei Männer bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Burg an den Tag gelegt. Beide sind nach eigenem Bekunden beste Freunde, wie die Polizei mitteilte. Das hielt die Männer jedoch nicht davon ab, dass sie am Sonntagmorgen so heftig aneinandergerieten, dass einer der beiden stürzte. Sein erklärter bester Freund trat den am Boden liegenden Mann gegen den Kopf. Als er merkte, dass sein Kumpel bewusstlos war, rief der Angreifer laut Mitteilung Polizei und Rettungsdienst.

Als die Alarmierten eintrafen, war der Niedergeschlagene nicht nur wieder ansprechbar - die Streithähne waren auch wieder versöhnt. "Bei der Befragung gaben beide an, dass es nur ein Streit unter Freunden war", teilte die Polizei weiter mit. Dennoch bekam der Angreifer von der Polizei eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung - von Amts wegen.