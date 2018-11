Hündin vor Geschäft gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Burg (dpa/sa) - Eine Hündin ist in Burg (Landkreis Jerichower Land) gestohlen worden. Ein Mann habe das Tier am Montagabend für einen Bekannten Gassi geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vor einem Geschäft leinte das vorübergehende Herrchen die Mischlingsdame an und wurde dabei von einem fremden Mann angesprochen. Anschließend ging der Hundesitter einkaufen. Als er kurze Zeit später wieder aus dem Geschäft kam, war das Tier samt Leine und Hundegeschirr weg. Ob der Unbekannte etwas mit dem Verschwinden des Tieres zu tun hat, prüft die Polizei.