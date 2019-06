Ermittler beschlagnahmen 580 Cannabispflanzen in Buchholz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buchholz (dpa/lno) - Die Polizei hat in einem ehemaligen Schutzbunker in Buchholz (Landkreis Harburg) eine Cannabisplantage mit etwa 580 Pflanzen beschlagnahmt. Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung der Räume am Donnerstag zudem eine Pistole mit mehreren hundert Schuss Munition, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 36 Jahre alter Mann wurde wurde vorläufig festgenommen, aber nach einer Befragung wieder freigelassen. Der Hamburger bestreitet, die Plantage betrieben zu haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz gegen ihn ein. Nach Angaben der Ermittler wollte er offenbar noch mehr Hanfpflanzen in den Kellerräumen des ehemaligen Bunkers anpflanzen.