Namenstafeln von Gedenkstätte gestohlen: 10 000 Euro Schaden

Buchen (dpa/lsw) - Unbekannte haben Namenstafeln von einer Gedenkstätte in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) gestohlen und einen Schaden von 10 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entwendeten die Täter vom 1. Mai bis 27. Juli von allen 65 Steinen der Gedenkstätte "Kriegerhain" die Namenstafeln. Sie waren aus Messing und mit Schrauben und Dübeln am Stein befestigt. Die Tafeln der Gedenkstätte erinnern an Menschen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.