Unbekannte schneiden Weihnachtsbaum-Spitzen ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brodenbach (dpa/lrs) - Rund 50 Weihnachtsbäumen sind in einer Schonung bei Brodenbach (Kreis Mayen-Koblenz) die Spitzen abgeschnitten worden. Die erntereifen Bäume seien somit für das laufende Weihnachtsgeschäft "praktisch wertlos" geworden, teilte die Polizei in Brodenbach am Montag mit. Die unbekannten Täter hätten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt zu der Anlage verschafft. Dabei drückten sie zudem den eineinhalb Meter hohen Wildschutzzaun über drei Felder samt Zaunpfählen nieder. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Baumbesitzer schädigen wollten.