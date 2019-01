Autofahrer flieht mehrfach vor Polizeikontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bredow (dpa/bb) - Ein 26-jähriger Autofahrer aus Nauen (Havelland) ist gleich mehrfach vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei sei er unter anderem direkt auf ein entgegenkommendes Polizeiauto zugefahren, sodass dieses ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das teilte die Polizeidirektion West in Brandenburg (Havel) am Sonntag mit. Als die Beamten den ihnen schon von anderen Fällen bekannten Mann am Samstagabend in Bredow (Havelland) stellen konnten, fanden sie bei ihm eine Schreckschusswaffe sowie diverse Werkzeuge, bei denen sie die Vorbereitung einer Straftat vermuten. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.