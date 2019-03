Fahrgast sticht auf Taxifahrer ein: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt/Breuberg (dpa/lhe) - Ein 60 Jahre alter Taxifahrer ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Kurz bevor sein 44 Jahre alter Fahrgast in Breuberg (Odenwaldkreis) das Fahrzeug verließ, stach er auf den Fahrer ein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Taxifahrer aus Aschaffenburg habe dabei schwere Verletzungen im Bereich von Kopf und Armen erlitten. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, über seinen Zustand gab es keine weiteren Informationen.

Der Angreifer konnte zunächst fliehen, wurde aber in den frühen Morgenstunden festgenommen. An der Suche nach dem Mann hatten sich auch ein Polizeihubschrauber sowie Beamte aus Bayern beteiligt.