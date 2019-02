Ladenbesitzerin vertreibt Räuber mit Besen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremervörde (dpa(lni) - Mit einem Besen hat eine Ladenbesitzerin im Kreis Rotenburg (Wümme) einen bewaffneten Räuber vertrieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam ein vermummter junger Mann am Donnerstag in das Lebensmittelgeschäft in Hesedorf bei Bremervörde. Er bedrohte die Besitzerin und ihren Partner mit einem Messer und forderte Geld. Die 60-Jährige griff ihren Besen, hielt den Räuber auf Abstand und herrschte ihn an: "Verschwinde!" Zugleich rief sie laut um Hilfe, bis der Räuber ohne Beute davonlief. Ihr 62 Jahre alter Lebenspartner verfolgte den Täter, verlor ihn aber aus den Augen.