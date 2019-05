Polizei stellt Drogen im Wert von 100 000 Euro sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Polizei in Bremerhaven hat Cannabis und Kokain im Verkaufswert von 100 000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Drei Männer im Alter von 46, 37 und 24 Jahren seien in dem Verfahren in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Einsatz gegen die Dealer sei teilweise wie im Film verlaufen, hieß es. So wurde Anfang April ein Kurier beobachtet, der eine Einkaufstasche voller Drogen im Zug von Bremen nach Bremerhaven brachte und vor dem Bahnhof Bremerhaven-Lehe abstellte. Wie per Zufall ergriff ein Fahrradfahrer die Tasche und wollte Richtung Stadtmitte verschwinden. Er wurde aber von einem mobilen Einsatzkommando überwacht und wie seine Komplizen festgenommen.