Maler kippt nach Streit mit Kundin Farbeimer aus

Bremerhaven (dpa/lni) - Aus Wut über seine Auftraggeberin hat ein Maler in Bremerhaven mehrere Eimer Ölfarbe in dem von ihm zu renovierenden Treppenhaus ausgeschüttet. Nach einem Streit mit der Kundin habe der 55-Jährige die für Geländer und Stufen vorgesehene Ölfarbe am Mittwoch vom Obergeschoss bis in den Keller gegossen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch Fenster und Wände des Treppenhauses habe der angetrunkene Handwerker nicht verschont. Gegenüber der Polizei habe er gesagt, aus Versehen gestolpert zu sein. Nun ermittelt sie wegen Sachbeschädigung. Weshalb der Handwerker und seine Auftraggeberin stritten, war nicht bekannt.