54-Jähriger erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen

Bremerhaven (dpa/lni) - Eine 39-Jährige soll einem Mann in Bremerhaven lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der 54-Jährige sei nach der Tat am Samstagabend in eine Klinik gebracht worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Da Opfer und mutmaßliche Täterin liiert waren, geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Die Tat ereignete sich in der Wohnung des Mannes. Zum Motiv und zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Unklar blieb auch, ob die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt hat. Die 39-Jährige wurde knapp drei Stunden nach der Tat festgenommen.