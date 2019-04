Vergewaltigungsfall in Bremen: Tatverdächtiger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stade/Bremen (dpa/lni) - Spezialkräfte der Polizei haben in Stade einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, eine 16-Jährige vergewaltigt zu haben. Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, die 16-Jährige im Februar im Bereich der Bremer Wallanlagen vergewaltigt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach mehreren Hinweisen hatte die Polizei den Mann als Verdächtigen identifiziert und öffentlich nach ihm gefahndet. Am Samstagabend ließ er sich ohne Gegenverkehr festnehmen. Am Sonntag sollte er einem Haftrichter vorgeführt werden.