Verbraucherschützer warnen: Falsche Rundfunkgebührbescheide

Bremen (dpa/lni) - In vielen Briefkästen in Bremen und Bremerhaven landen nach Angaben von Verbraucherschützern derzeit gefälschte Zahlungsbescheide für Rundfunkgebühren. "Die Schreiben sind gut gemacht und sehen echt aus", warnte die Rechtsreferentin der Verbraucherzentrale Bremen, Nicole Mertgen, am Montag. Die Bescheide tragen demnach offizielle Logos vom Norddeutschen Rundfunk, der ARD, vom ZDF und Deutschlandradio.

Die Empfänger werden aufgefordert, den Rundfunkbeitrag zu zahlen und auf ein Bankkonto der Fidor Bank in München zu überweisen. Auf keinen Fall das Geld überweisen, mahnte Mertgen, die auf offensichtliche Widersprüche in den Fälschungen hinwies.

So schreibe der offizielle Beitragsservice für die Gebühren Haushalte immer konkret mit Namen an. Bei den vorliegenden gefälschten Schreiben werde dagegen nur eine Postleitzahl und der Ort angegeben. In den per Post verschickten Briefen stehe zudem keine quartalsweise Abrechnung, sondern nur eine monatliche. Wer unsicher sei, könne das Schreiben kostenlos in der Verbraucherzentrale prüfen lassen.