Untreue-Ermittlungen gegen Öztürk eingestellt

Bremen (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft hat binnen eines Jahres zum zweiten Mal Ermittlungen gegen den Bremer Ex-Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk einstellen müssen. Es gebe keinen Nachweis, dass Öztürk zu Unrecht Gelder oder sonstige Vorteile aus dem Vermögen zweier Vereine zugeflossen seien, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Im August 2018 hatte die Behörde bereits Ermittlungen gegen Öztürk wegen Verdachts auf massenhaften Sozialbetrug in Bremerhaven eingestellt.

Davon unberührt bleibt die von der Staatsanwaltschaft beim Bremer Landgericht erhobene Anklage gegen Öztürks Vater. Ihm werden gemeinschaftlicher Betrug in 724 Fällen sowie Untreue in über 30 Fällen vorgeworfen. Die Vorgänge aus den Jahren 2013 bis 2016 hatten in Bremen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beschäftigt.

Der 2011 in die Bürgerschaft gewählte Öztürk hatte im Oktober 2016 vor dem Hintergrund der Vorwürfe die SPD-Fraktion verlassen, sein Mandat aber behalten. In der neuen Bürgerschaft ist er nicht mehr vertreten. Öztürk hatte stets seine Unschuld beteuert und betont, dass er mit den mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten seines Vaters nichts zu tun habe.

Öztürk Senior entwickelte aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein betrügerisches System, bei dem durch fingierte Scheinarbeitsverträge vor allem für bulgarische Staatsbürger Sozialleistungen unberechtigt beantragt und gezahlt worden seien. Dem Jobcenter Bremerhaven sei so von 2013 bis 2016 ein Schaden von 5,5 Millionen Euro entstanden.