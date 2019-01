Überfälle auf Nutzer von Dating-App in Bremen geklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Polizei hat Überfälle in Bremen auf zwei Männer aufgeklärt, die sich zuvor über eine Dating-App mit einer ihnen bis dahin unbekannten Frau verabredet hatten. Vier Mädchen und vier Jungen seien als Täter ermittelt worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Statt eine romantische Begegnung zu erleben, wurden die 36 und 42 Jahre alten Männer bei ihren Blind Dates im vergangenen November in einem Park in die Falle gelockt und mit Schlägen traktiert. Die Haupttatverdächtigen seien zwischen 14 und 16 Jahren alt, sagte der Sprecher. Sie hätten die Taten bei Vernehmungen gestanden. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.