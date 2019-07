Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Ein Trio hat einen Mann in Bremen krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, attackierten drei junge Männer den 29-Jährigen am Mittwoch aus zunächst unbekanntem Grund. Nachdem der Schwerverletzte die Polizei gerufen hatte, fanden die Beamten ihn bewusstlos am Straßenrand. Er kam in ein Krankenhaus. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat.