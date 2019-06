Staatsschutz ermittelt nach Messerangriff in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Nach der Messerattacke in einer Bremer Straßenbahn am Freitag ermittelt der Staatsschutz. Das sei das übliche Verfahren bei Taten, die einen politischen Hintergrund haben könnten, teilte die Bremer Polizei am Montag auf Anfrage mit. Bei dem Opfer handele es sich um einen muslimischen 16-Jährigen. Die Sendung "Buten un Binnen" von Radio Bremen hatte zuvor berichtet, dass es sich Ermittlern zufolge um eine islamfeindliche Tat gehandelt haben könnte.

Der Jugendliche hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag zusammen mit einem Freund die Straßenbahn genommen. Als die beiden von einem anderen Fahrgast beleidigt wurden, versuchten sie, sich umzusetzen. Dabei stach der bisher unbekannte Mann dem 16-Jährigen von hinten in den Hals. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Staatsschutz ist eine Abteilung bei der Kriminalpolizei. Er wird dann eingeschaltet, wenn hinter einer Tat ein politisches Motiv vermutet wird, zum Beispiel Rechtsextremismus.