Staatsschutz ermittelt nach Ausschreitungen in Bremen

Bremen (dpa/lni) - Nach erheblichen Ausschreitungen in Bremen ermittelt der Staatsschutz. Eine eigene Ermittlungsgruppe sei eingerichtet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rund 300 Menschen hätten in der Nacht vor der Bürgerschaftswahl eine Kreuzung blockiert und randaliert. Auslöser sei ein Aufruf im Internet zum "Cornern am Eck gegen den Rechtsruck" gewesen. Bei den Ausschreitungen seien vier Polizisten verletzt und neun Randalierer festgenommen worden. Zwei Tatverdächtige sind der Polizei wegen politisch motivierter Straftaten bekannt.

Die Beteiligten hatten sich den Angaben zufolge auf eine Kreuzung in der Bremer Innenstadt gesetzt, Pyrotechnik gezündet, Lagerfeuer entfacht und Steine in die Schaufensterscheiben der umliegenden Geschäfte geworfen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die rund 100 Einsatzkräfte wurden demnach aus der Menge heraus sowie aus Häusern gezielt mit Flaschen beworfen, bespuckt und beleidigt. Parallel wurden Streifenwagen und Reviere in der Stadt mit Farbbeuteln und anderen Gegenständen beschädigt.