Sieling entsetzt über Attentat auf Danzigs Bürgermeister

Bremen (dpa/lni) - Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat das Attentat auf Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz als verabscheuungswürdig verurteilt. "Diese grausame Tat ist entsetzlich", teilte Sieling am Montag mit. Er hoffe sehr, dass das Stadtoberhaupt von Bremens Partnerstadt Danzig den Messerangriff überstehe. "Wir bangen um einen aufrichtigen Politiker und engagierten Demokraten." Ein Mann hatte Adamowicz am Sonntag bei einer Benefizveranstaltung auf der Bühne mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 53-Jährige wurde operiert und befindet sich nach Angaben der Ärzte in einem sehr ernstem Zustand. Danzig ist seit 1976 Partnerstadt von Bremen.