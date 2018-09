Seniorin wehrt sich gegen Räuber und wird verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Eine 75-Jährige hat sich in Bremen einem Räuber zur Wehr gesetzt und ist dabei verletzt worden. Ein 20 Jahre alte Mann schubste die Frau am Samstag zu Boden und wollte ihr die Handtasche klauen, an die sie sich jedoch fest klammerte, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätte er ihr mehrfach gegen die Hand geschlagen. Als die Seniorin laut um Hilfe schrie, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Zeugin erkannte den Mann wenige Stunden später und rief die Polizei. Diese konnte ihn festnehmen.