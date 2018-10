Polizei lässt für Leichensuche See leerpumpen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Eine aufwendige Durchsuchung steht der Bremer Polizei bevor. Sie will einen ganzen See leerpumpen, um den Grund nach einer Leiche und anderen Beweisen absuchen zu können. Die Vorbereitungen dafür sollen am Freitag beginnen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Abpumpen des Wassers wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Die Ermittler hoffen, in dem See die Leiche einer jungen Frau zu finden, die vor 25 Jahren in Bremen verschwunden ist. Ihr damaliger Lebensgefährte muss sich seit August wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Die Richter hatten angeordnet, den See auf diese Weise erneut gründlich zu durchsuchen. Taucher hatten das in der Vergangenheit mehrmals getan, die schlechte Sicht unter Wasser hatte sie dabei jedoch behindert.