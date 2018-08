Opfer durchschaut Trick: Falsche Polizisten festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Zwei angebliche Polizisten sind in Bremen bei einem Betrugsversuch aufgeflogen. Einer der Männer rief am Dienstagabend einen 55-jährigen Bremer an und informierte ihn, dass bei einer Festnahme Hinweise auf seine Wohnung gefunden worden seien. Der Anrufer erkundigte sich nach Polizeiangaben von Donnerstag detailliert nach Wertsachen und forderte den 55-Jährigen auf, diese in eine Plastiktüte zu packen. Der Bremer telefonierte zum Schein weiter, während seine Ehefrau die echte Polizei alarmierte. Die nahm kurze Zeit später zwei Verdächtige fest, als sie die Tüte an einem vereinbarten Ort abholen wollten.