Neue Details im Prozess um Mord ohne Leiche erwartet

Bremen (dpa/lni) - Am Bremer Landgericht werden heute in einem Mordprozess Erkenntnisse darüber erwartet, was Ermittler in einem leergepumpten See bei Schwanewede gefunden haben. Auf dem Grund des Tietjensee im Kreis Osterholz hatten Experten in den vergangenen drei Wochen nach Hinweisen auf einen 25 Jahre zurückliegenden mutmaßlichen Mordfall gesucht. Vor dem Landgericht ist deshalb ein 58-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juni 1993 seine damalige Lebensgefährtin getötet und die Leiche versteckt zu haben. Der Mann weist die Vorwürfe zurück. Die Polizei suchte auf dem morastigen Grund des Sees nach der Leiche oder Beweismitteln. Als erste Zeuge des Verhandlungstages ist der Ermittlungsführer der Polizei geladen, der Auskunft über die Arbeiten am Tietjensee geben soll.