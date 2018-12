Kokainhändlerprozess: Landgericht verhängt lange Haftstrafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Im Bremer Kokainhändlerprozess sind drei Männer vor dem Landgericht zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Kammer sprach sie am Donnerstag wegen Beihilfe zum Kokainschmuggel und Kokainhandel schuldig. Ein 57-Jährige muss für neun Jahre ins Gefängnis, der 41-Jährige für sieben Jahre in Haft. Für den 42-Jährigen verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Die Begründung der Urteile wurde mehrfach durch Zwischenrufe von Angeklagten und Zuschauern gestört. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Der Prozess hatte im September 2017 mit sechs Angeklagten begonnen, später wurde das Verfahren aufgesplittet und zunächst gegen die drei inhaftierten Angeklagten fortgeführt. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die drei Männer hätten als Bande gehandelt, wies die Kammer letztlich zurück. Sie sah auch keine Beweise dafür, dass der 57-Jährige der Drahtzieher war.

Allerdings sah die Kammer es als bewiesen an, dass die drei Männer in unterschiedlicher Beteiligung an der Einfuhr von Kokain über den Hafen in Bremerhaven beteiligt waren. In einem Fall ging es um 30 Kilo Kokaingemisch, das der 42-Jährige als damaliger Aggregat-Mechaniker mit Zugang zum Hafen aus dem Versteck im Container holte. In einem anderen Fall hatten Ermittler in Rotterdam 48 Kilo Kokaingemisch entdeckt, durch Paniermehl ersetzt und mit einem Peilsender versehen.

Der 41-Jährige und der 42-Jährige gestanden im Prozess die Tat. Mitverantwortlich für die hohe Strafe des 57-Jährigen war auch, dass Ermittler bei dessen Zweitfamilie einen Koffer mit 15 Kilo Kokaingemisch fanden. Die Kammer sei überzeugt davon, dass der Mann diese Drogen weiterverkaufen wollte, sagte die Vorsitzende Richterin.