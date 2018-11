Im Prozess um Mord ohne Leiche werden Schlussworte erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Im Prozess um einen Mord ohne Leiche werden heute vor dem Bremer Landgericht die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58 Jahre alten Angeklagten vor, im Juni 1993 seine damalige Lebensgefährtin getötet und die Leiche versteckt zu haben. Er soll seine Freundin umgebracht haben, weil sie sich von ihm trennen und mit dem kleinen Sohn ausziehen wollte. Der Mann weist die Vorwürfe zurück. Auf Veranlassung des Gerichts wurde ein See leergepumpt und rund 35 Millionen Liter Wasser in die nahe gelegene Weser geschleust. Die Ermittler suchten auf dem morastigen Grund und im Uferbereich nach der Leiche der Frau oder einer möglichen Tatwaffe. Beweise wurden allerdings nicht gefunden. Das Urteil wird am 20. November erwartet.