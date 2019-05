Hunderte Menschen legen große Kreuzung in Bremen lahm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Hunderte Menschen haben in der Nacht zu Sonntag in Bremen eine Kreuzung blockiert und einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Mindestens 300 Menschen sollen die Sielwall-Kreuzung im Steintor-Viertel gegen 23.00 Uhr besetzt haben, teilte die Polizei mit. Während die Einsatzkräfte die Blockade auflösten, lag der Verkehr lahm. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Warum die Menschen die Kreuzung in dem Ausgehviertel blockierten, war zunächst nicht bekannt.