Ermittlungen gegen Bremer Polizisten: Suspendierung vom Amt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen mittlerweile suspendierten Polizisten wegen des Verdachts auf Weitergabe polizeiinterner Informationen an Außenstehende. Zudem soll der 61-Jährige laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft in seiner Behörde Informationen zur Identifizierung von Tatverdächtigen zurückgehalten haben. Die privaten Wohnräume sowie die vom Beamten genutzten Büroräume wurden am Freitag durchsucht. Bei den weitergegebenen Informationen habe es sich um eine für Dritte durchgeführte Autokennzeichen-Abfrage gehandelt, teilte die Sprecherin am Samstag mit. Ihre Behörde ermittelt daher wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und Strafvereitelung im Amt.